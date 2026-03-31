Полузащитник «Зенита» оценил адаптацию новичков команды

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о процессе адаптации новичков команды — Джона Джона и Джона Дурана.

По словам Ерохина, оба футболиста уже освоились в коллективе и чувствуют себя комфортно, однако сталкиваются с разными игровыми условиями. Он отметил, что Джон Джон получает больше игрового времени, тогда как Дуран пока выходит реже, что влияет на темпы адаптации.

Хавбек подчеркнул, что тренерский штаб и команда помогают новичкам быстрее влиться в игру, добавив, что оба игрока обладают высоким уровнем и постепенно начинают приносить пользу. В частности, Джон Джон уже отметился результативными действиями.

Оба футболиста перешли в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2026 года. Джон Джон после перехода провел несколько матчей, записав на свой счет гол и результативную передачу. Джон Дуран также получает игровое время и постепенно набирает форму.

Следующий матч «Зенит» проведет 4 апреля против «Крыльев Советов» в рамках РПЛ.