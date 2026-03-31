РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила имена специалистов, претендующих на награду лучшему тренеру по итогам марта.

Так, за награду поборются Мурад Мусаев из «Краснодара» (четыре матча, девять очков), Сергей Семак из «Зенита» (четыре матча, девять очков), Хуан Карлос Карседо из «Спартака» (четыре матча, девять очков), Ролан Гусев из московского «Динамо» (четыре матча, девять очков) и Станислав Черчесов из «Ахмата» (четыре матча, восемь очков).

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 49 очков в 22 матчах. Второе место занимает «Зенит» (48), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).