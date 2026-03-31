Тюкавин может повторить рекорд Дзюбы

Агент Тюкавина допустил, что форвард повторит рекорд Дзюбы по голам за сборную: «Это достижимо. Но как говорится: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах»
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, допустил, что его клиент повторит рекорд Артема Дзюбы по голам за сборную России.
«Костя – командный игрок, поэтому не зацикливается на цифрах. Ему интереснее, чтобы приезжали серьезные сборные. Сможет ли он побить рекорд Дзюбы по голам за сборную? Это достижимо. Но как говорится: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Поэтому самое главное, чтобы не было травм. Если все будет складываться хорошо, то, конечно, догоним», – сказал Сафонов.
Дзюба забил 31 гол в 56 матчах за сборную России. На счету Тюкавина 2 мяча в 9 играх.
