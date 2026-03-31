Семин оценил игру "Балтики"

Российский тренер Юрий Семин высказался об игре "Балтики" весной.

По словам Семина, "Балтика" в хорошем состоянии и преподнесет много сюрпризов.

- "Балтика" хорошо подготовлена после осени. Это говорит о том, что Талалаев знает, как в этом периоде готовить команду. Он знает, как подвести команду к решающей стадии. Они в очень хорошем состоянии. Думаю, "Балтика" преподнесёт много сюрпризов, - цитирует Семина "Чемпионат".

Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ.

По итогам 22 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь баллов.

Главный тренер калининградцев был дисквалифицирован на четыре матча после удаления во встрече с ЦСКА.