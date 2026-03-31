Выяснилось, оштрафовали ли Соболева за празднование гола в маске

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Александр Соболев не был оштрафован за празднование гола в матче со «Спартаком».

Петербургская команда обыграла красно-белых (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.