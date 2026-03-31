Выяснилось, оштрафовали ли Соболева за празднование гола в маске

«Зенит» не оштрафовал Соболева за маску для снорклинга, заявил Семак: «Беседу провели, он все понимает. Эмоциональные всплески были и будут, не нужно раздувать скандалы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Александр Соболев не был оштрафован за празднование гола в матче со «Спартаком».

Петербургская команда обыграла красно-белых (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.

«Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели. Да он и сам все прекрасно понимает. Футбол – это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков. Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться. Все вопросы, которые периодически возникают, решаем и двигаемся дальше», – сказал Сергей Семак.
