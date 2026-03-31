Ромащенко поделился мнением насчет игры «Спартака» при Карседо

Экс-защитник «Спартака» Мирослав Ромащенко поделился своим мнением насчет игры столичного клуба при новом тренере Хуане Карседо.

«Игра «Спартака» в атаке изменилась с приходом Карседо — это было видно сразу. Это то, чего не было ранее. «Спартак» стал креативнее, и даже те же самые игроки стали выглядеть куда сильнее. Сейчас основная задача Карседо — внедрить свои тактические мысли, как можно глубже познакомиться с возможностями игроков, постараться занять как можно более высокое место в таблице и зацепиться за Кубок», — сказал Ромащенко.

После 22 туров РПЛ «Спартак» под руководством Хуана Карседо занимает 6-е место, имея в активе 38 очков.

Отставание от лидирующего в лиге «Краснодара» составляет 11 баллов за 8 туров до конца сезона.

В предстоящих матчах чемпионата России красно-белые сыграют на домашнем поле в дерби со столичным «Локомотивом» и против грозненского «Ахмата», а также встретятся на выезде с «Ростовом».

В полуфинале Пути регионов Кубка России красно-белые сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 8 апреля.

В январе 2026 года «Спартак» объявил о назначении на должность главного тренером Хуана Карседо. Контракт с испанским специалистом действует до лета 2028.

Ранее столичный клуб возглавлял сербский наставник Деян Станкович.