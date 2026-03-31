«Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о слиянии

«Рубин» и «Нефтехимик» находятся в стадии переговоров о слиянии двух клубов.

© Sports.ru

«ФК «Рубин» и ФК «Нефтехимик» ведут переговоры о формате дальнейшего сотрудничества. Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счет синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики», – сообщили в пресс-службе казанского клуба.

«Рубин» находится на 9-й позиции в таблице Мир РПЛ в этом сезоне, набрав 30 очков в 22 матчах.

«Нефтехимик» располагается на 8-й строчке в таблице PARI Первой лиги, имея в активе 35 очков в 25 играх.