Агент рассказал о состоянии Тюкавина

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что тот уже вернулся в расположение клуба из сборной России.

«Константин уже сегодня тренируется с «Динамо». Травмы никакой нет. Сегодня еще одна игра сборной России, а в составе есть Воробьев, Мелкадзе», – сказал Сафонов.

Ранее сообщалось, что Тюкавин, оформивший 1+1 по шкале «гол+пас» в матче с Никарагуа (3:1), вернется в расположение «Динамо» и не сыграет во втором спарринге с Мали.

В текущем розыгрыше РПЛ на счету Тюкавина четыре гола и три голевых передачи в 14 матчах.