Экс-футболист "Зенита" удивился результатам ЦСКА

Бывший игрок "Зенита" Денис Угаров оценил выступление ЦСКА после зимней паузы в чемпионате России.

© ПФК ЦСКА

Он признался, что ожидал от команды борьбы за лидерство, однако текущие результаты, по его мнению, не соответствуют этим ожиданиям.

- Меня удивили результаты. Думал, ЦСКА будет бороться за первое место. К сожалению, так не произошло. Мне жалко ЦСКА. Жалко, что не будет конкуренции за первое место, - передаёт слова Угарова Legalbet.

После зимней паузы ЦСКА провёл четыре встречи в чемпионате, в которых сумел добиться лишь одной победы при трёх поражениях. С 39 набранными очками команда располагается на пятой строчке таблицы, уступая лидеру десять баллов.