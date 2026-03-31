"Мне их жалко". Экс-футболист "Зенита" удивился результатам ЦСКА
Бывший игрок "Зенита" Денис Угаров оценил выступление ЦСКА после зимней паузы в чемпионате России.
Он признался, что ожидал от команды борьбы за лидерство, однако текущие результаты, по его мнению, не соответствуют этим ожиданиям.
После зимней паузы ЦСКА провёл четыре встречи в чемпионате, в которых сумел добиться лишь одной победы при трёх поражениях. С 39 набранными очками команда располагается на пятой строчке таблицы, уступая лидеру десять баллов.