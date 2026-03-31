Экс-игрок «Спартака» оценил высказывание Аршавина

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески оценил высказывание Андрея Аршавина о красно-белых.

– Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» уже не топ-клуб. Согласны?

– Ну как же? У «Спартака» больше всех титулов в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю.

В Германии есть «Шальке», правда он во второй лиге, есть «Гамбург» – он тоже великий, даже если переживает кризис.

«Спартак» – великая команда. Самая лучшая в России. Не надо делать такие выводы!

– Сейчас «Локомотив» называют народной командой. Хотя ей всегда был «Спартак».

– Я знаю только то, что исторически ей был «Спартак». Категорически не согласен. В мое время только «Спартак» был народной командой, – сказал Игор Митрески.