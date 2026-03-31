«Наполи» может применить дисциплинарные меры к Лукаку

Итальянский «Наполи» сообщил, что может применить дисциплинарные меры к форварду Ромелу Лукаку из‑за отсутствия футболиста на сборе команды.

© Матч ТВ

Лукаку в текущем сезоне провел семь матчей и забил один мяч. Бельгиец последний раз выходил на поле в начале марта. Ранее СМИ сообщили, что 32‑летний Лукаку покинул расположение национальной команды и вернулся в Бельгию, где занимается индивидуально с тренером — это не было согласовано с «Наполи».

— Лукаку не явился сегодня на сбор команды в связи с возобновлением тренировок. Клуб оставляет за собой право принять дисциплинарные меры, а также приостановить участие футболиста в тренировках на неопределенный срок, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Наполи».

Команда Антонио Конте с 62 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

