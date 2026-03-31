Мостовой оценил внимание к Сафонову в сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о внимании к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову в национальной команде.

– У вас нет ощущения, что сборная России превратилась в сборную Сафонова? Все активности в основном с ним, все новости про него, даже Иракли позвали, чтобы спел «Лондон-Париж». Правильно ли такое внимание к одному человеку в сборной?

– Конечно, неправильно.

Но у нас же давно много чего делается неправильно. Но на это мало кто обращает внимание. Только когда мы высказываемся. Но нас, к сожалению, не слушают.

Понимаю, что у нас немного футболистов играет в Европе. На пальцах одной руки посчитать можно.

А сегодня в сборной только Головин и Сафонов. Саша Головин поскромнее, поэтому ему поменьше внимания, а Сафонов сейчас вроде бы на коне.

Вроде бы основным вратарем стал, но это хорошо, что Джанлуиджи Доннарумма ушел. Если бы он не ушел, то Сафонов не был бы основным, – сказал Александр Мостовой.