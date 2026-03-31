Мостовой оценил внимание к Сафонову в сборной России

Мостовой о внимании к Сафонову в сборной: «У нас много чего делается неправильно, Головин поскромнее, Матвей на коне. Если бы Доннарумма не ушел, он не был бы основным в «ПСЖ»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о внимании к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову в национальной команде.
– У вас нет ощущения, что сборная России превратилась в сборную Сафонова? Все активности в основном с ним, все новости про него, даже Иракли позвали, чтобы спел «Лондон-Париж». Правильно ли такое внимание к одному человеку в сборной?
– Конечно, неправильно.
Но у нас же давно много чего делается неправильно. Но на это мало кто обращает внимание. Только когда мы высказываемся. Но нас, к сожалению, не слушают.
Понимаю, что у нас немного футболистов играет в Европе. На пальцах одной руки посчитать можно.
А сегодня в сборной только Головин и Сафонов. Саша Головин поскромнее, поэтому ему поменьше внимания, а Сафонов сейчас вроде бы на коне.
Вроде бы основным вратарем стал, но это хорошо, что Джанлуиджи Доннарумма ушел. Если бы он не ушел, то Сафонов не был бы основным, – сказал Александр Мостовой.
