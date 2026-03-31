Выяснилось, сколько зрителей собираются посетить матч между Россией и Мали

Товарищеский матч между сборными России и Мали собираются посетить более 30 тысяч зрителей.

© РФС

Игра пройдет сегодня, 31 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

«Газпром Арена» вмещает свыше 63 тысяч болельщиков.

Все российские команды, включая национальную сборную, остаются отстранёнными от международных турниров, начиная с зимы 2022 года, в связи с мировой геополитической ситуацией.

В 2025 году российская команда под руководством Валерия Карпина сыграла 10 товарищеских встреч: победила Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Беларусь (4:1), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0), Перу (1:1) и проиграла Чили (2:0).