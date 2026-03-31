Функционер Лепсая: «Спартак» и Барко близки к продлению

Теймураз Лепсая: «Спартак» и Барко близки к продлению. Зарплата очень внушительная»

«Спартак», вероятно, заключит новый контракт с Эсекиэлем Барко.

Об этом сообщил футбольный функционер Теймураз Лепсая.

«Спартак» и Барко близки к продлению. Зарплата внушительная. Очень», – написал Лепсая.

Аргентинский футболист выступает за красно-белых с 2024 года. Действующий контракт Барко с московским клубом рассчитан до июня 2027 года. Подробную статистику 27-летнего полузащитника можно найти здесь.

