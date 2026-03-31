Пруцев о Европе: «Хотел бы себя попробовать в Ла Лиге, всегда нравилась «Барселона». Спрашивал у Головина о «Монако»
Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в Ла Лиге.
В этом сезоне 26-летний хавбек забил 2 гола и сделал 3 передачи в 16 матчах Мир РПЛ за «Локомотив».
– В сборной есть несколько «легионеров» – Головин, Сафонов, Миранчук. Спрашиваете у них об особенностях игры за рубежом?
– Со всеми по чуть-чуть общаемся. На днях у Саши Головина расспрашивал о «Монако». Было интересно его послушать.
– Сами хотели бы в будущем попробовать себя в Европе? И если да, то какой чемпионат импонирует, команда?
– Всегда нравилась и нравится сборная Испании, «Барселона». Хотел бы себя попробовать в Примере. Получится или нет – посмотрим, – сказал Данил Пруцев.
Глава FFF на вопрос о тренере сборной Франции: «Я уже все сказал, обозначил период и примерно описал профиль. Нужно дождаться окончания чемпионата мира»
Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»
«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби
Глава FFF на вопрос о тренере сборной Франции: «Я уже все сказал, обозначил период и примерно описал профиль. Нужно дождаться окончания чемпионата мира»
Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»
«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби