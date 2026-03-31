Пруцев о Европе: «Хотел бы себя попробовать в Ла Лиге»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в Ла Лиге.

В этом сезоне 26-летний хавбек забил 2 гола и сделал 3 передачи в 16 матчах Мир РПЛ за «Локомотив».

– В сборной есть несколько «легионеров» – Головин, Сафонов, Миранчук. Спрашиваете у них об особенностях игры за рубежом?

– Со всеми по чуть-чуть общаемся. На днях у Саши Головина расспрашивал о «Монако». Было интересно его послушать.

– Сами хотели бы в будущем попробовать себя в Европе? И если да, то какой чемпионат импонирует, команда?

– Всегда нравилась и нравится сборная Испании, «Барселона». Хотел бы себя попробовать в Примере. Получится или нет – посмотрим, – сказал Данил Пруцев.