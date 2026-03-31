Защитник Бевеев ответил, можно ли назвать Талалаева «русским Моуринью»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о работе с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

© Sports.ru

– Пожалуй, главный момент всего сезона в РПЛ – стычка тренеров в конце вашего матча с ЦСКА. Как этот эпизод видели вы?

– Я был на поле в этот момент. Тяжелый эпизод, конечно.

Думаю, Андрей Викторович Талалаев хотел нам помочь, завести команду. Нам важно было не упустить эту победу, не потерять концентрацию. Уверен, с его стороны никакого злого умысла не было.

– Все шло к вашей победе. Был ли в этом смысл?

– Он хотел, чтобы мы немного встрепенулись и собрались. Немного сместил фокус. Нам это также дало понимание, что во что бы то ни стало нужно устоять до конца и довести игру до победы.

– Талалаев действительно такой «псих» в хорошем понимании этого слова, что на все готов ради победы?

– 100 процентов. Андрей Викторович все сделает ради победы. Своей энергией он заряжает нас.

– В ближайших матчах «Балтики» Талалаева не будет на скамейке. Это повлияет на команду?

– У нас есть система, но, конечно, его тяжело заменить на бровке, нам будет его не хватать. Понятное дело, что с Талалаевым на бровке ты играешь намного увереннее. Он придает необходимый импульс.

– Можете назвать Талалаева «русским Моуринью»?

– Да, что-то такое есть. Что-то от него Андрей Викторович точно себе взял, – сказал Мингиян Бевеев.