«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби

Роберто Де Дзерби официально возглавил «Тоттенхэм».
Лондонский клуб сообщил, что контракт с тренером – «долгосрочный». Ранее была информация, что договор рассчитан на 5 лет.
Последним местом работы итальянца был «Марсель», который он возглавлял с июня 2024 года по февраль 2026-го.
После 31 проведенного матча в чемпионате Англии «Тоттенхэм» набрал 30 очков и занимает 17-е место. Он опережает идущий в зоне вылета «Вест Хэм» на 1 балл.
