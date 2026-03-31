Экс-нападающий «Барселоны» оценил конфликт между Винисиусом и Престианни

Экс-нападающий «Барселоны», «Реала» и сборной Аргентины Хавьер Савиола высказался о расистском скандале с участием вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни.

«Мы не одобряем, когда произносятся слова, которые не следует говорить, но также не одобряем и провокации или неуместные действия, которые происходят на поле», – приводит слова Савиолы Marca.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов Винисиус после гола станцевал у углового флага, оказавшегося между его ног, а затем показал на свою фамилию на спине. После этого у бразильца случился конфликт с Престианни, который, по словам Винисиуса, назвал его обезьяной. УЕФА временно отстранил аргентинца, не разрешив ему играть в ответном матче.