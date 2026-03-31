Матч с участием Аршавина признан одной из лучших игр чемпионата Англии

Матч с участием бывшего футболиста лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина вошел в число лучших игр Английской премьер-лиги (АПЛ).

АПЛ объявила на официальном сайте о создании архива с матчами и хайлайтами за всю историю чемпионата. В раздел «Лучшие матчи в истории» была включена игра «Ливерпуля» и «Арсенала» в 2009 году (4:4), в которой Аршавин оформил покер.

«Теперь болельщики могут посмотреть полные записи исторических матчей, а также трёхминутные, восьмиминутные и двадцатиминутные обзоры», — говорится в сообщении лиги.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч. Кроме «Арсенала» Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. В 2012 он вернулся в «Зенит», в котором играл до 2015 года. Завершил Аршавин карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате». За сборную России футболист провел 74 матча, забив 17 мячей, и стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года.

Аршавин с января 2022 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените». В его обязанности входит руководство молодежным футболом, развитие Академии «Зенита» и переход воспитанников в основную команду.