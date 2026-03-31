Александр Головин назвал самого сильного футболиста, против которого играл

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал самого сильного футболиста, против которого ему довелось играть. Россиянин выступает за клуб Лиги 1 с лета 2018 года.

«Наверное, это [Килиан] Мбаппе, когда он в «ПСЖ» был. Думаю, что любой чувак сейчас в профессиональном футболе так подумает. Просто он суперумный, супербыстрый. У него вообще все атакующие качества на каком-то уровне. Думаю, никакой защитник вообще с ним обороняться сейчас не в силах. Именно один в один, если ты где-то останешься с ним, то шансов ноль», — сказал Головин в видео, опубликованном пресс-службой сборной России в телеграм-канале.