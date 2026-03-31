Карпин объяснил решение поставить Сильянова в центр обороны

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» заявил, что футболист Александр Сильянов будет играть в центре защиты в связи с нехваткой игроков на позиции.

Сборная России 31 марта проведет BetBoom товарищеский матч против команды Мали. Встреча пройдет в Санкт Петербурге и начнется в 20:00 мск.

— Почему Александр Сильянов будет играть в центре поля?

— Потому что у нас нехватка центральных защитников. Из того расширенного списка сначала вылетел Максим Осипенко, потом вылетел Игорь Дивеев. Соответственно, у нас было четыре защитника вместе с Сильяновым. Если бы у нас был Осипенко или Дивеев, то Сильянов был бы правым.

— Почему Агкацева выбрали первым номером?

— Потому что он лучший на сегодняшний день, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.