Глава ФИФА: Иран сыграет на ЧМ в США. Я общался с игроками и тренером — всё в порядке

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года и проведёт свои матчи группового этапа в США, как и планировалось изначально.

«Иран будет участвовать в чемпионате мира. Мы рады, потому что это очень и очень сильная команда, я очень рад. Видел команду, разговаривал с её футболистами и тренером, так что всё в порядке. Матчи Ирана будут сыграны там, где и должны быть сыграны в соответствии с жеребьёвкой», — приводит слова Инфантино The Guardian со ссылкой на AFP.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщал, что организация ведёт переговоры о переносе матчей сборной Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику.