Александр Бубнов призвал распустить сборную России на период отстранения

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался против проведения сборов национальной команды России в период отстранения от участия в официальных соревнованиях. Россия проводит только товарищеские встречи с февраля 2022 года.

— Я остаюсь при своём мнении, чо сейчас, в том виде, в котором сборная России есть, она не нужна вообще.

— Ваше предложение какое? Распустить?

— Да.

— И что делать?

— Ничего не делать. Если нам дадут возможность играть, санкции снимут, у нас по-любому будет два года подготовки к официальному турниру. И то нужно будет квалификацию пройти. А сейчас зачем она нужна?

— Люди ходят. На матч с Никарагуа 30 тыс. пришли.

— А ты знаешь, почему они пришли? Первое — хор послушать казаков, как они, так никто гимн не пел. Второе — пришли посмотреть, как Сафонов запустил гол в наши ворота. Третье — пришли послушать «Лондон-Париж». И четвёртое — круг почёта Сафонова вокруг поля. Ты знаешь, сколько эти матчи стоили? Знаешь, сколько Никарагуа заплатили, чтобы они сюда прилетели? — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».