Россия — Мали: Обляков не забил с пенальти на 28-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Мали. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Рустам Лутфуллин из Узбекистана. На момент выхода новости счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте полузащитник сборной России Иван Обляков не забил с пенальти.

27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.