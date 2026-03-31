Кейн получил травму в расположении сборной Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн пропустит товарищеский матч против команды Японии из‑за травмы, сообщает пресс‑служба Футбольной ассоциации Англии.

Как отмечается, у форварда мюнхенской «Баварии» небольшое повреждение, которое он получил на тренировке. Футболист останется в расположении национальной команды для дополнительного обследования.

Матч Англия — Япония пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» во вторник, начало — в 21:45 мск.

В нынешнем сезоне Кейн забил 48 мячей в 40 матчей за «Баварию» во всех турнирах.