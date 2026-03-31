Футболист сборной Мали Майга — о матче с командой России: «Мы очень довольны»

Полузащитник «Пари НН» и сборной Мали по футболу Мамаду Майга в эфире «Матч ТВ» назвал ничью с командой России в BetBoom товарищеском матче хорошим результатом.

Встреча на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 0:0. На 28‑й минуте полузащитник российской команды Иван Обляков не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Одиннадцатиметровый удар был назначен за нарушение малийца Натана Гассама на Дмитрии Воробьеве.

— Хороший результат. Мы прилетели за три дня до игры и у нас было много игроков, для которых это был первый вызов.

Я уже восемь лет живу в России, и для меня это очень хороший вызов в сборную Мали. Очень сильная команда, и ребята, которые играют здесь, очень сильны.

— Команда хорошо сыграла, много чего не дала сделать сопернику. Играете так все игры или подстраивались под соперника?

— Мы знаем, что Россия много играет в позиционной атаке и владеет мячом. Тренер сказал, что нужно играть в быстрые атаки. Какую игру мы ожидали — такая она и была. Мы очень довольны, — сказал Майга в эфире «Матч ТВ».