Карпин о нулевой ничьей с Мали: «Претензия одна, что не забили»

лавный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что доволен игрой командой против сборной Мали, а посетовать можно разве что на нереализацию голевых моментов.

Во вторник сборная России в BetBoom товарищеском матче сыграла вничью с командой Мали. Встреча в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене» закончилась со счетом 0:0.

— Кто за последний год больше всего прогрессировал в сборной?

— Неправильно кого‑то выделять. Сбор на сбор не приходится. Кто‑то на одном сборе выглядел лучше, кто‑то на другом.

— Обляков не забил пенальти. Считаете, что это стало ключевым моментом матча?

— Не говорил бы, что момент ключевой. Самый яркий. Уверен, игра изменилась бы. Сборной Мали пришлось бы отыгрываться и атаковать. А так они играли от обороны и своего добились.

— Вы говорите, что результат не главное. Как прокомментируете игру?

— Никто так не говорит, что не главное. Все хотят выигрывать, ребята все для этого делают. Сделать можно по‑разному. С Никарагуа многое не понравилось. Сегодня мы не выиграли, но понравилось, как играли против команды, у которой была задача не допустить моменты у своих ворот. Два удара в створ в наши ворота даже моментами назвать нельзя. Претензия одна, что не забили, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».