Швеция обыграла Польшу и вышла на чемпионат мира — 2026

Сборная Швеции обыграла национальную команду Польши в финале плей-офф европейского отборочного турнира на чемпионат мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Строберри Арена» в шведском Стокгольме, завершилась с результатом 3:2.В составе шведской команды голами отметились Энтони Эланга, Густаф Лагербильке и Виктор Дьёкереш. Первый мяч польской команды забил Никола Залевски, во второй раз отличился Кароль Свидерски.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Благодаря этой победе сборная Швеции гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира — 2026.

В полуфинале плей-офф Швеция обыграла национальную команду Украины, а Польша оказалась сильнее соперников из Албании.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.