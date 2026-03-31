Сборная Турции переиграла на выезде Косово и вышла на ЧМ-2026

Нападающий Керем Актюркоглу отличился на 53-й минуте игры и принес гостям путевку на чемпионат мира в США.

Таким образом турецкая команда сыграет на мундиале в группе D против США, Парагвая и Австралии.

Квалификация ЧМ-2026

Плей-офф. Финал

Гол: Актюркоглу, 53.

Косово: Мурич, Хайдари (Алити, 80), Хайризи, Делова, Галлапени, Войвода (Жегрова, 71), Реджбечай (Рашица, 80), Ходжа (Ррахмани, 90+1), Муслия, Мурики, Аслани.

Турция: Чакыр, Кадыоглу, Бардакджи, Кабак, Челик (Мюльдюр, 89), Чалханоглу (Эльмали, 83), Юксек, Кекчю, Гюлер (Озджан, 83), Йылдыз (Гюль, 89), Актюркоглу (Йылмаз, 68).

Предупреждения: Хайдари, 45+1, Актюркоглу, 45+1, Юксек, 55, Чалханоглу, 65, Челик, 70, Муслия, 83, Чакыр, 90, Рашица, 90+1.