Сборная Англии минимально уступила команде Японии в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч между сборными Англии и Японии. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали японцы. Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Ник Уолш из Шотландии.

Каору Митома забил единственный гол в этой игре гол на 23-й минуте.

На чемпионате мира — 2026 сборная Англии в группе L сыграет с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Япония на групповом этапе встретится с Нидерландами, Тунисом и ещё одной командой, которая станет известна позднее.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.