Босния и Герцеговина, Швеция, Турция и Чехия вышли на чемпионат мира - 2026

Еще четыре сборные гарантировали себе участие в финальной части чемпионата мира - 2026 по футболу после финалов плей-офф европейского отборочного турнира. На мундиаль отправятся Швеция, Турция, Чехия, а также команда Боснии и Герцеговины. Сборная Швеции со счетом 3:2 обыграла национальную команду Польши, победный гол на 88-й минуте оформил Виктор Дьёкереш.

© Газета.Ru

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Турция минимально переиграла сборную Косово, единственный мяч в этой встрече забил Керем Актюркоглу. Чехия впервые с 2006 года пробилась на мундиаль, команда в серии послематчевых пенальти обыграла команду Дании.

Команда Боснии и Герцеговины в серии послематчевых пенальти одолела команду Италии, которая пропустит третий чемпионат мира подряд. Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.