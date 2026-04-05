Экс-тренера «Зенита» ввели в искусственную кому

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, который перенес острый инфаркт миокарда, введен в состояние искусственной комы. Об этом сообщает Digi Sport.

По словам директора Федерации футбола Румынии Михая Стойкицэ, которого допустили в палату к Луческу на пять минут, ситуация со здоровьем специалиста крайне тяжелая.

«Я не могу сообщить вам никаких новостей, я был с ним пять минут. Он ни на что не реагирует. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо, даст Бог. Он не может говорить, он в искусственной коме. Я посмотрел на него, и все, больше ничего», — заявил Стойкицэ.

Утром 3 апреля тренера госпитализировали. Через несколько часов у него, предположительно, случился второй инфаркт.

80-летний специалист тренировал «Зенит» с мая 2016-го по май 2017-го года. Большую часть своей карьеры Луческу провел на Украине: с 2004-го по 2016-й год он тренировал донецкий «Шахтер», где вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА. С июля 2020-го по ноябрь 2023-го Луческу возглавлял киевское «Динамо», за это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. 3 ноября 2023 года он покинул клуб.

Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года, 2 апреля тренер покинул команду.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести матч со сборной Ирака перед ЧМ-2026.