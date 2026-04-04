Ошибка Сафонова не помешала «ПСЖ» одержать победу в чемпионате Франции

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Тулузой» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая прошла в Париже, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. У «ПСЖ» дубль сделал Усман Дембеле (23-я и 33-я минуты), а еще один гол забил Гонсалу Рамуш (90+2). В составе гостей забитым мячем отметился Расмус Николайсен (27).

Ворота парижской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов, для которого этот матч стал 17-м в нынешнем сезоне. В данной игре голкипер из РФ ошибся на угловом, не сумев зафиксировать мяч, после чего Николайсен пробил головой и поразил пустой угол.

В конце марта журналист французского издания L'Equipe Жозе Барросо заявил, что «ПСЖ» не рассматривает вариант с продажей Сафонова.

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и семь раз сыграл «на ноль».

По ходу текущего сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену Джанлуиджи Доннарумме.

Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «ПСЖ».