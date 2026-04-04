«Динамо» упустило победу над «Оренбургом», команды забили шесть мячей

Завершился матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов. Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи забил гол в свои ворота на 29-й минуте. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин забил второй гол своей команды на 39-й минуте. Муфи отыграл один мяч для гостей на 45+2-й минуте. Полузащитник «Оренбурга» Эдуардо Кейрос сравнял счёт на 51-й минуте. Константин Тюкавин оформил дубль на 61-й минуте. Эдуардо Кейрос сделал счёт 3:3 на 66-й минуте.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.