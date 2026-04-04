ЦСКА одержал победу над «Акроном» в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч на пятой минуте забил нападающий армейцев Лусиано Гонду — гол стал дебютным для игрока. На 60-й минуте счет сравнял форвард Артем Дзюба. На 84-й минуте вновь вывел ЦСКА вперед защитник Данил Круговой.

Таким образом, после 23 матчей ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Акрон» располагается на десятом месте, имея в активе 22 очка. Лидирует «Краснодар» с 49 очками.

В следующем туре ЦСКА примет «Сочи» 12 апреля. «Акрон» днем позднее также дома сыграет с московским «Динамо».