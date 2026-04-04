«Акрон» опротестует отмену гола в ворота ЦСКА

«Акрон» подаст очередную жалобу в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за отмены гола в ворота ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Такие решения абсолютно противоречат духу футбола. "Акрон" будет обращаться в ЭСК. Мы это регулярно делаем, но очки в турнирную таблицу это нам не прибавляет. Если бы за обращение давали баллы, то было бы интереснее», – так объяснил решение опротестовать отмену гола директор тольяттинского клуба Константин Клюшев.

Арбитр матча Владимир Москалев отменил гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в ворота ЦСКА, так как игрок до этого нарушил правила на вратаре «армейцев» Игоре Акинфееве. В результате красно-синие выиграли со счетом 2:1.

Ранее в ЭСК РФС с жалобой обращались представители махачкалинского «Динамо». Команда из Дагестана проиграла в кубковом матче «Зениту» со счетом 0:1. Единственный гол в матче петербуржцы забили с пенальти, насчет которого и был подан протест.