Дзюба отреагировал на отмену его гола в ворота ЦСКА

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба не согласилсся с отменой его гола в ворота столичного ЦСКА в матче 23-го тура Российкой премьер-лиги (РПЛ), передает "Матч ТВ".

Воспитанник "Спартака" поразил ворота Игоря Акинфеева на 93-й минуте игры, однако арбитр отменил гол из-за фола в атаке.

"Был ли фол в атаке? Как по мне, нет", - заявил Дзюба.

Встреча, которая состоялась на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре, завершилась с результатом 2:1 в пользу ЦСКА. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Владимир Москалев.

В следующем туре РПЛ ЦСКА 12 апреля на домашнем стадионе примет "Сочи", стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. "Акрон" на день позже в домашнем матче сразится с московским "Динамо", матч начнется в 17:15 мск.