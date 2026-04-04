Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после поражения в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

— Хороший матч. Проиграли со счётом 0:1.

— Что не понравилось?

— Результат. А так по большому счёту делали то, что планировали. Видели хорошую команду. Игра держала в напряжении. Но результат неудовлетворительный, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».