Вундеркинд из ЦСКА повторил рекорд 17-летней давности

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк установил уникальное достижение.

По данным Opta Sports, 20-летний Кисляк стал самым молодым с 2009-го года футболистом ЦСКА, кому удалось оформить за сезон как минимум пять забитых мячей и пять результативных передач.

Предыдущее достижение 17 лет назад установил полузащитник Алан Дзагоев, сделал он это в возрасте 19 лет.

Встреча, которая состоялась на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре, завершилась с результатом 2:1 в пользу ЦСКА.

В следующем туре РПЛ ЦСКА 12 апреля на домашнем стадионе примет "Сочи", стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. "Акрон" на день позже в домашнем матче сразится с московским "Динамо", матч начнется в 17:15 мск.