"Реал" сенсационно проиграл "Мальорке" в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" потерпел поражение в матче 30-го тура чемпионата Испании от "Мальорки".

Встреча прошла в Пальма-де-Мальорке. Хозяева, идущие в нижней части турнирной таблицы, сумели открыть счет под занавес первого тайма. На 41-й минуте отличился Ману Морланес.

"Реал" смог отыграться лишь на 88-й минуте. Точным ударом отметился Эдер Милитао. Казалось, что счет так и не изменится, но в компенсированное время "Мальорка" вырвала победу благодаря голу Ведата Мурики.

У "Реала" осталось 69 очков, и команда отстает на 4 очка от "Барселоны", которая в случае победы в этом туре сумеет увеличить отставание до 7 баллов.