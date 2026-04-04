Букмекеры назвали следующего главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики считают, что следующим наставником итальянцев станет Антонио Конте, который уже работал на этом посту с 2014 по 2016 годы. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 2,10.

3 апреля стало известно, что Дженнаро Гаттузо подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии. Также должность главы делегации национальной команды покинул легендарный в прошлом вратарь Джанлуиджи Буффон. Ранее пост президента федерации футбола оставил Габриэле Гравина.

Сборная Италии в третий раз подряд пропустит чемпионат мира. В стыковом матче она уступила на выезде команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.).