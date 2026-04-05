«Барселона» победила обессиленный «Атлетико» на пути к чемпионству

Роберт Левандовски из «Барселоны», вышедший на замену, забил победный гол в концовке матча, обеспечив победу со счетом 2:1 в гостях у «Атлетико Мадрид», игравшего вдесятером. Это позволило действующим чемпионам оторваться от «Реала» на семь очков и возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

У «Барселоны» было много мотивации после поражения «Реала» со счетом 2:1 от «Мальорки» в субботу, но именно хозяева поля вышли вперед за шесть минут до перерыва благодаря голу Джулиано Симеоне.

Гости ответили голом Маркуса Рэшфорда три минуты спустя, а у «Атлетико» Нико Гонсалес был удален с поля перед самым перерывом. Левандовски оказался в нужном месте и забил гол после удачного отскока за три минуты до конца матча.

«Все мы знаем, что произошло сегодня днем», — сказал защитник «Барселоны» Эрик Гарсия телеканалу DAZN о поражении «Реала». «Мы знали, что если выиграем сегодня, то сделаем очень важный шаг вперед».

«Атлетико» по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице с 57 очками, отставая от «Барселоны» на 19 очков. В среду команды снова встретятся на «Камп Ноу» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В первом тайме обе команды создали множество голевых моментов, а лучшим бомбардиром «Атлетико» за всю историю клуба стал Антуан Гризманн, ключевой игрок в атаке хозяев поля.

Гризманн сам создал первый голевой момент, прорвавшись сквозь оборону «Барселоны», но его удар пришелся прямо в руки вратарю Жоану Гарсии, а позже он промахнулся мимо ворот после того, как Алекс Баэна сделал низкую передачу через штрафную.

Ламин Ямаль из «Барселоны» прокинул мяч между ног Гонсалеса, а затем отдал идеальный пас вперед Фермину Лопесу, который под давлением Нахуэля Молины пробил мимо ворот. Также Ямаль попытался перебросить мяч через вратаря с острого угла, но попал в штангу.

Первый гол был забит, когда Симеоне идеально рассчитал свой рывок, принял длинный пас Клемента Ленгле и отправил мяч из пределов штрафной площади мимо Гарсии в угол ворот.

«Барселона» сравняла счет после того, как Рэшфорд разыграл комбинацию с Дани Ольмо, и его удар прошел между ног вратаря Хуана Муссо, а затем Гонсалес получил красную карточку за фол на Ямале на краю штрафной площади.

«После удаления они отступили назад, и забить им гол, когда они играют от обороны, очень сложно», — добавил Гарсия, говоря о городских соперниках «Реала», «Атлетико». «Некоторые скажут, что они вышли на поле, чтобы подарить нам победу, но нам пришлось смириться с этим».

Казалось, что «Барселона» утратила численное преимущество менее чем через минуту после начала второго тайма, когда Жерар Мартин получил красную карточку за фол на Тьяго Альмаде, но после проверки VAR арбитр изменил наказание на желтую карточку.

Ямал, обыграв четырех игроков «Атлетико», пробил мимо ворот, а Муссо в упор отразил удар Феррана Торреса, когда гости усилили давление.

За 11 минут до конца матча «Барселона» выпустила Левандовски на замену, и после того, как Муссо заблокировал удар Жоао Канселу, мяч отскочил от груди вышедшего на замену игрока и залетел в сетку, забив удачный, но, возможно, решающий победный гол.

До конца чемпионата осталось восемь игр как для «Барселоны», так и для ближайших соперников из «Реала», и каталонцы находятся в выгодном положении для завоевания второго титула подряд.