Мальдини назвал полным провалом три пропуска сборной Италии чемпионата мира

Итальянский экс-защитник Паоло Мальдини высказал своё мнение о недавней неудаче сборной Италии. Итальянцы в третий раз подряд остались без чемпионата мира, проиграв в финале стыкового матча сборной Боснии и Герцеговины в серии пенальти.

«Когда надеваешь футболку сборной Италии, чувствуешь гордость и историческую ответственность. Это не просто какая-то национальная команда: это одна из величайших команд в истории футбола. Один пропущенный чемпионат мира – это тревожный сигнал, два – кризис, а три – это уже полный провал. В моё время ценился талант, но характер, менталитет был на первом месте. Дисциплина, самопожертвование, уважение к эмблеме… это было непреложным правилом. Сегодня я не вижу прежнего уровня стремления к победе. Я не вижу игроков, готовых отдать все силы за футболку сборной. Поражение от Боснии – это не просто неудачный результат, а отражение более глубокой проблемы. Без самобытности, без гордости и без ответственности Италия перестаёт быть Италией», – приводит слова Мальдини The Touchline в соцсети Х.

Паоло Мальдини представлял цвета национальной команды с 1988 по 2002 год.