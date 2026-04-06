Легендарный Роналдиньо назвал лучшего футболиста в мире

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о текущей форме нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, снова оценив его мировой уровень.

«У Лео много обязательств и тренировок, но каждый раз, когда нам удаётся провести время вместе, это приносит огромное удовольствие. Он продолжает оставаться лучшим в мире футболистом. Надеюсь, что к чемпионату мира он подойдёт в отличной форме и проявит себя на высшем уровне», — отметил бразилец в интервью Ole.

Напомним, чемпионат мира 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля.

