Александр Головин отметился голом в матче «Монако» с «Марселем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом на 60-й минуте матча 28-го тура французской Лиги 1 между командами. Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На момент публикации новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

После 27 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» заработал 46 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре «Монако» на выезде встретится с «Парижем» (10 апреля), а «Марсель» в этот же день в домашнем матче сыграет с «Метцем».