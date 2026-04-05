«Интер» разгромил «Рому» в 31-м туре Серии А. Команды забили семь голов, у Лаутаро – дубль

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между миланским «Интером» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Симоне Содза. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 5:2.

Нападающий хозяев поля Лаутаро Мартинес открыл счёт на второй минуте. Защитник римской команды Джанлука Манчини сравнял счёт на 40-й минуте. В конце первого тайма на 45+2-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу вывел чёрно-синих вперёд.

Во втором тайме на 52-й минуте Лаутаро Мартинес оформил дубль. На 55-й минуте форвард Маркус Тюрам забил четвёртый мяч «Интера». Хавбек Николо Барелла забил пятый гол чёрно-синих на 63-й минуте. Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини сделал счёт 5:2 на 70-й минуте.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 72 набранных очка в 31 матче. «Рома» с 54 очками располагается на шестой строчке в таблице.

В следующем туре «Интер» встретится с «Комо» (12 апреля), а «Рома» сыграет с «Пизой» (10 апреля).