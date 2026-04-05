Махачкалинское «Динамо» и «Балтика» сыграли вничью в 23‑м туре РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в матче 23‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Гамид Агаларов, который один гол забил с пенальти. У «Балтики» отличились Брайан Хиль и Сергей Варатынов.

«Балтика» второй раз в текущем чемпионате пропустила два мяча за игру. До этого калининградцам дважды смог забить «Оренбург» в августе в 3‑м туре, «Балтика» выиграла ту встречу со счетом 3:2.

Махачкалинцы с 22 очками занимают 12‑е место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» (43) идет четвертой.

В следующем туре команда Вадима Евсеева 12 апреля на выезде сыграет с московским «Локомотивом», калининградцы днем ранее примут нижегородский «Пари НН».

