«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»

Завершился матч 4-го тура китайской Суперлиги — 2026, в котором встречались «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким. Команды играли на стадионе «Тяньцзинь Олимпик Центр» (Тяньцзинь, Китай). Волевую победу со счётом 3:2 одержали гости.

На 42-й минуте экс-форвард «Урала» Гильерме Шеттине вывел «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» вперёд, реализовав пенальти. На 45+5-й минуте защитник Чжу Чэньцзе восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте полузащитник Альберто Килес забил второй гол хозяев. На 81-й минуте бразилец Рафаэл Ратан вновь сравнял счёт. На 90+1-й минуте Ратан с пенальти оформил дубль.

«Шанхай Шэньхуа» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. У команды Слуцкого минус два очка после четырёх игр. Ряд клубов чемпионата Китая начал сезон с отрицательным количеством очков из-за коррупционного скандала. «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» занимает последнее место с минус девятью очками.