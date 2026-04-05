"Худший первый тайм за время моей работы в "Пари НН". Шпилевский - о поражении "Ростову"

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский прокомментировал поражение в 23-м туре РПЛ от "Ростова" (0:1).

"Хочется извиниться за ужаснейшую первую половину игры, это был худший первый тайм за время моей работы в "Пари НН".

Мы не делали то, что требовалось, слишком рано совершали вертикальные длинные забросы, где мы максимально проиграли всю борьбу. У нас перехватов вообще не было, мы все дуэли проиграли. Даже не вступали в отборы, эмоций не хватало. Я не могу этого понять", - сказал Шпилевский в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 5 апреля, состоялся матч "Пари НН" и "Ростова" в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Нижнем Новгороде на стадионе "Совкомбанк Арена" и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1. Единственный мяч команда Алексея Шпилевского пропустила на 29-й минуте встречи.

Таким образом нижегородцы потерпели второе подряд поражение в чемпионате. На данный момент подопечные Шпилевского находятся на 14-й строчке в турнирной таблице, находясь в зоне стыков.