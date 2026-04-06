Болельщик «Арсенала» умер на трибуне во время матча

Болельщик «Арсенала» скончался на трибуне во время матча 27‑го тура Пари Первой лиги против воронежского «Факела», сообщает пресс‑служба тульского футбольного клуба.

© Матч ТВ

Воскресная встреча в Туле завершилась победой «Факела» со счетом 2:1. Отмечается, что мужчине было 66 лет.

— Он был настоящим любителем футбола и оставался с «Арсеналом» до последних минут жизни. Приносим искренние соболезнования его семье, родным и близким, — говорится в заявлении.

«Арсенал» с 35 очками занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги.