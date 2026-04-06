Болельщик «Арсенала» умер на трибуне во время матча

Болельщик тульского «Арсенала» умер на трибуне во время матча Первой лиги против «Факела»
Болельщик «Арсенала» скончался на трибуне во время матча 27‑го тура Пари Первой лиги против воронежского «Факела», сообщает пресс‑служба тульского футбольного клуба.
Воскресная встреча в Туле завершилась победой «Факела» со счетом 2:1. Отмечается, что мужчине было 66 лет.
— Он был настоящим любителем футбола и оставался с «Арсеналом» до последних минут жизни. Приносим искренние соболезнования его семье, родным и близким, — говорится в заявлении.
«Арсенал» с 35 очками занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги.
